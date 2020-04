Policija demantirala navedbe TV Slovenija, kjer so trdili da je Ivan Gale zaradi groženj varovana os Nova24TV Da bi med prebivalstvom ustvarjala paniko je Televizija Slovenija poročala celo, da so visokemu uslužbencu blagovnih rezerv Ivanu Galetu po nastopu v četrtkovi Tarči zagotovili policijsko varovanje. Na Policijo smo zato naslovili vprašanja glede domnevnega varovanja, v svojih odgovorih pa so demantirali navedbe TV Slovenija. Povedali so nam, da v predkazenskem postopku Nacionalnega preiskovalnega urada, […]

