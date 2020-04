DEM začenjajo s celovito prenovo pretočnih polj jezu Markovci Energetika.NET Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki proizvede dobro četrtino vse slovenske električne energije, 4. maja 2020 pričenja z obnovo pretočnih polj in gradbeno ureditvijo jezu Markovci. Celotna investicija, ki je razdeljena v dve fazi, bo znašala skoraj pet milijonov evrov in jo v celoti krije DEM, so iz omenjene družbe sporočili danes.

