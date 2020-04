Z otrokom v avtu vozila pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja Dnevnik Šentjernejski policisti so v torek zvečer med kontrolo prometa v Dobruški vasi ustavili voznico osebnega vozila. Med postopkom so ugotovili, da voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka so ji namerili 0,38 miligramov...

