Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je objavilo seznam 205 košarkarjev, ki so prijavljeni na letošnji nabor. Ta je na sporedu v New Yorku 25. junija, a bo skoraj zagotovo pozneje zaradi pandemije novega koronavorusa. Na seznamu je 163 ameriških in 42 igralcev iz drugih držav. Tokrat med temi ni Slovenca.



