Froom : Zmaga na Touru bi bila ena največjih vrnitev v športu seniorji.info Chris Froome zaupa napovedim in je prepričan, da bodo kolesarji letos lahko, kljub pandemiji novega koronavirusa, tekmovali na vseh treh velikih dirkah, Touru, Giru in Vuelti, ki so bile prestavljene na jesen. Britanec je "tu in pripravljen", da se bo septembra v Franciji ovenčal s petim naslovom skupnega zmagovalca.

