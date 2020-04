Zaradi sužnjelastniškega odnosa do zaposlenih hrvaška policija išče Slovenca 24ur.com Splitska policija je kazensko ovadila 57-letnega slovenskega državljana in njegovo 39-letno hrvaško soprogo iz Kaštela pri Splitu zaradi domnevno suženjskega odnosa do dveh zaposlenih na njuni turistični ladji leta 2017. Kuhar in natakarica naj bi delala več kot 117 ur tedensko brez premorov, izkoriščala pa sta ju tudi za delo na gradbišču. Slovenskega državljana iščejo, je potrdila policijska up...

