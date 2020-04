V Dekanih pogrešajo 47-letno Ivono Hrvatin Primorski dnevnik V Dekanih pogrešajo 47-letno Ivono Hrvatin. Zadnjič so jo videli v nedeljo popoldne na Golem hribu nad Dekani. Pogrešana je bila oblečena v temna oblačila. Ima daljše svetle lase, s seboj pa je imela psa manjše rasti, črne barve, z ovratnico rdeče barve. Iskalna akcija, pri kateri sodelujejo policisti, gasilci, reševalci in prostovoljci, je stekla včeraj, ko so policisti prejeli obvestilo o njenem ...

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Matej Tonin

Dragutin Mate

Janez Janša

Borut Pahor