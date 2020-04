Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna z donacijo do nove porodne postelje za porodnic Večer Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna bo s pomočjo donacije Telekoma Slovenije v višini 20.000 evrov dobila novo sodobno porodno posteljo, ki bo namenjena porodnicam, ki so okužene oz. imajo sum na okužbo s Covid-19. Postojnska porodnišnica, ki je največja v zahodni in južni Sloveniji ter četrta največja porodnišnica v državi, v kateri je v lanskem letu rodilo prek 1500 mamic, je od...

