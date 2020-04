DZ izglasoval pospešitev projekta gradnje HE Mokrice Energetika.NET Državni zbor (DZ) je na današnji izredni seji z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil novelo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki jo je pripravilo 51 poslancev SMC, SDS, SAB, DeSUS, SNS, SD in NSi. Novela predvideva pospešitev projekta gradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice.

