Ljubljanski park Tivoli bo nogometno obarvan Sportal Nogomet, ki je najbolj priljubljena športna igra na svetu in s tem tudi ena izmed najbolj univerzalnih govoric človeštva, se v Sloveniji igra že več kot stoletje. Tudi mi ga igramo veliko in dobro, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, ki v ljubljanskem Tivoliju ob praznovanju 100-letnice pripravljajo fotografsko razstavo 100 let NZS.

