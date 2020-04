Zdravilo remdesivir naj bi odpravljalo simptome pacientov s koronavirusom Primorske novice Zdravilo proti virusom podjetja Gilead Sciences remdesivir pomaga odpraviti simptome pri bolnikih s covidom-19, ki zdravilo dobijo dovolj zgodaj. Pacienti, ki so jih zdravili z remdesivirjem, so imeli za 31 odstotkov krajši čas okrevanja kot pacienti, ki so prejeli placebo, je sporočil ameriški inštitut za nalezljive bolezni.

