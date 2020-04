[Video] Medsebojni obračun? Skupina migrantskih “bradačev” z noži napadla sonarodnjake: Štirje ranje Nova24TV V torek, 28. aprila v večernih urah je skupina sirijskih “bradačev”, kakor so jih opisali nemški organi pregona sredi mesta Hanau z noži napadla skupino Sirijcev, Albancev in Iračanov. Nemške oblasti so do sedaj prijele dva sirijska napadalca, ostale še vedno iščejo. Ranjeni so bili štirje migranti. Policija išče skupino neznanih moških, ki so ranili […]

Oglasi