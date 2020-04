RTVS se gre totalno vojno z Janšo, prej kot obratno. Ali sindrom Mojce Pašek Šetinc in komu verjeti? Pozareport.si Za tiste bolj nepristranske opazovalce politične in medijske scene verjetno ni nobenega dvoma, javna (državna) RTV Slovenija se gre totalno politično vojno z Janezom Janšo, prej kot obratno. Kar ni presenetljivo: OBJEM TRANZICIJSKE LEVICE, NI DA NI - Programski svet in nadzorni svet RTV Slovenija še vedno, kljub novi vladi ter nekaterih zamenjavah znotraj programskega in nadzornega sveta, še vedno ...

