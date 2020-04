Spopad titanov: Zuckerberg hvali zaprtje, Musk vidi "fašizem" RTV Slovenija Najbolj prepoznavna tehnološka milijarderja in vizionarja Mark Zuckerberg in Elon Musk imata ravno nasprotna stališča do zaprtja in ostalih ukrepov zaradi izbruha pandemije. Če jih šef Facebooka hvali, jih oče Tesle obsoja kot nedemokratične.

Oglasi