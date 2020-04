Zavoljo pandemije koronavirusa bo letošnje evropsko prvenstvo v parastrelstvu v Laškem novembra in ne junija. Tako odločitev je bila sprejeta po posvetu Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite in predstavnikov Mednarodnega paralimpijskega komiteja, ki so zadolženi za parastrelstvo.



