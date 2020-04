Preglasna zabava s preveč udeleženci Primorske novice Koprski policisti so malo čez polnoč posredovali zaradi hrupa v zasebnem stanovanju. Ugotovili so, da je 26-letnica v stanovanju priredila rojstnodnevno zabavo ter pri tem kršila javni red in mir. Policisti so ji izdali plačilni nalog, zoper vse udeležence zabave bodo podali tudi predlog za uvedbo prekrškovnega postopka pri zdravstvenem inšpektoratu zaradi kršitve vladne uredbe.

