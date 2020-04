Postopno izvajanje fizioterapevtskih storitev v mariborskem zdravstvenem domu Lokalec.si Iz Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor sporočajo, da izvajajo fizioterapevtske storitve od ponedeljka, 4. maja 2020, naprej zaenkrat zgolj za paciente, ki so bili po telefonu obveščeni o pričetku termina. Za vse ostale, ki so datum terapije prejeli pred pričetkom epidemije in še niso bili telefonsko obveščeni o novem terminu, se fizioterapij še ne izvaja.

