Zapeljiva čestitka v slogu Marilyn Monroe za slavnega 100-letnega veterana RTV Slovenija Britanski veteran, ki je zaslovel z zbranimi milijoni med hojo po svojem vrtu, je danes dopolnil častitljivih 100 let. Zasuli so ga s čestitkami z vseh koncev in krajev, sam pa se je najbolj razveselil voščila Amande Holden.

Sorodno





Oglasi