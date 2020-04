Novo razkritje v Tarči: Kupili najdražje ventilatorje, stroka jih je označila za "zadnjo možno izbir Večer V oddaji Tarča na TV Slovenija so prejšnji teden razkrili pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in ventilatorjev s strani družbe Geneplanet. Razkrili so tudi pritiske politikov, kot sta Marjan Podobnik in Lojze Peterle, za posle nekaterih manjših podjetij. Zdaj zgodba dobiva nadaljevanje. V nocojšnji Tarči so se soočili glavni akterji - Ivan Gale, Zdravko Počivalšek, Matej Tonin in Jelka Godec.

Sorodno





























































































Oglasi