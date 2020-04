Preprodajalci drog so se prilagodili med epidemijo: za prevoz uporabljajo dostavo hrane SiOL.net Preprodajalci drog v času omejitev gibanja zaradi novega koronavirusa za prevoz drog uporabljajo tudi dostavo hrane na dom, je danes posvaril Interpol. Nekateri izkoristijo prave dostavljavce hrane, nekateri pa se preoblečejo vanje. Policisti so tovrstni kriminal že zaznali v Španiji, Veliki Britaniji, Maleziji in na Irskem.

