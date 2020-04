Jourova Hojsu po telefonu razložila, da so neodvisni mediji ključni za demokracijo Dnevnik Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova ter slovenski notranji minister Aleš Hojs sta danes govorila o varnosti novinarjev, sta sporočila na twitterju. Kot je zapisal Hojs, je Jourovi...

