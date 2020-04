Podaljšala kapetana Olimpije in Jesenic Ekipa Potem ko so pri ljubljanskem hokejskem klubu Olimpiji sporočili, da kapetan zadnjih dveh sezon Aleš Mušič ostaja v zelenem dresu, so danes tudi jeseniški hokejisti podaljšali sodelovanje s kapetanom Andrejem Tavžljem.



