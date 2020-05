Na Planini Uskovnica moški padel z lestve in umrl Reporter V Srednji vasi v Bohinju, na Planini Uskovnica se je včeraj okoli 14. ure pri padcu z lestve smrtno ponesrečil občan. Na pomoč so priskočili reševalci nujne medicinske pomoči, gorske reševalne službe in helikopterske nujne medicinske pomoči, a ponesrečene

Sorodno













Oglasi Omenjeni Helikoptersko reševanje Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Matej Tonin

Jelka Godec

Igor Zorčič