Ameriška ljubljenka na družbenih omrežjih razkrila trpko resnico Sportal Potem ko so včeraj zaradi neprimernega ravnanja in verbalnih zlorab telovadk za osem let suspendirali ameriško olimpijsko trenerko Maggie Haney, je ena od njenih najbolj zvezdniških varovank, 19-letna Laurie Hernandez, na družbenih omrežjih podrobno opisala, kakšne zlorabe je doživljala v zadnjih 11 letih. "Začutila sem, da bi moja zgodba lahko pomagala še komu, ali da bi z njo vsaj dvignila stopn...

