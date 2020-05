Hojs o odpiranju meje med Slovenijo in Italijo Dnevnik Notranji minister Aleš Hojs je poudaril, da Slovenija in Italija pri nadzoru na meji dobro sodelujeta. Na vprašanje, kdaj se bodo razmere na mejah sprostile, je odgovoril, da si iskreno želi, da se vse čim prej odpre in sprosti. A bo, dodaja Hojs,...

