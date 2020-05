Kritičen čas za motoriste RTV Slovenija V času pandemije covid-19, od 13. 3. do 15. 4. je na slovenskih cestah umrlo 10 udeležencev, od tega so bili 4 vozniki enoslednih motornih vozil. Trije vozniki motornega kolesa in en mopedist. To predstavlja 40 odstotkov vseh umrlih.

