Prvomajsko jutro z budnico slovenskega godbeništva RTV Slovenija Ob svitu je tradicionalno zadonela prvomajska budnica, na več frekvencah RTV Slovenija se je zaslišalo godbenice in godbenike z vse Slovenije, ki so s svojih oken, balkonov in dvorišč pozdravili jutro največjega delavskega praznika.

Sorodno













Oglasi