Apple v najbolj nenavadnem četrtletju z rahlo rastjo prodaje Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Apple je v prvem letošnjem četrtletju kljub epidemiji koronavirusa beležil rast prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, so sporočili iz Cupertina. Ustvarili so 58,3 milijarde dolarjev prihodkov, kar je slab odstotek več kot lani. Ob tem so ustvarili 11,2 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je tri odstotke manj kot leto poprej. Zaradi lanskega odkupovanja lastnih delnic pa je dobiček na ...

