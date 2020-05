Amiens se bo pritožil, usoda Luke Elsnerja je znana Sportal Pri Amiensu se ne morejo sprijazniti s četrtkovo odločitvijo francoske nogometne zveze in vodstva ligaških tekmovanj LFB, ki je končalo tamkajšnjo nogometno sezono in bo za končno razvrstitev upoštevala odigrane tekme do prekinitve sezone. Predsednik Bernard Joannin je že napovedal pritožbo. Ob tem je dejal, da status Luke Elsnerja v vsakem primeru ni vprašljiv.

