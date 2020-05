Tanja Petkovič, dr. med., je izjemno prizadevna domska zdravnica, ki že 14 let dela v Domu starejših občanov Horjul. V njem so imeli tretji med domovi pozitivnega bolnika s covidom-19, a jim je uspelo okužbe zamejiti. Tanja pravi, da se brez vseh sodelavcev, ki so nesebično sprejeli posebne okoliščine dela in delali v dobrobit stanovalcev doma, ne bi izteklo tako dobro.



Več na Svet24.si.si