Štream: serija interaktivnih spletnih prenosov koncertov iz Kina Šiška City Magazine Kino Šiška skupaj z desetimi organizatorji glasbenih dogodkov napoveduje serijo štirinajstih interaktivnih spletnih prenosov koncertov z odra velike dvorane Kina Šiška. Koncertni prenosi bodo med 5. majem in 16. junijem na sporedu vsak torek in petek ob 21.00 (z izjemo polfinalnih večerov Špil lige), spremljati in sooblikovati pa jih bo mogoče preko Zoom, YouTube kanala in Facebook strani Kina Šiška.

