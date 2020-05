Oprosti si, ker si pozabila nase City Magazine Vsi smo v sebi na nek način ranjeni in kdaj pozabimo nase. V nas živi želja po ugajanju in marsikdaj se tej želji ne znamo upreti, ne glede na to, kako težke so situacije, kako skalnata je pot.

