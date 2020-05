Kako bomo skrbeli za varnost pri delu: zaščitna oprema, merjenje temperature, pandemske vaje? 24ur.com Z umirjanjem epidemioloških razmer se je v Sloveniji začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Toda, to še ne pomeni, da je nevarnost okužbe mimo. Da bi preprečili morebitni drugi val epidemije, ali pa ga vsaj ublažili, moramo biti dosledni pri upoštevanju navodil in priporočil, pravijo strokovnjaki za varstvo pri delu. In kako se bodo organizaci...

