Zaradi okvare tovornega vozila zaprta avtocesta med predorom Karavanke in priključkom Jesenice-zahod Dnevnik Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprta avtocesta cesta med predorom Karavanke in priključkom Jesenice-zahod v smeri Ljubljane. Vstop v Slovenijo skozi predor Karavanke do preklica ni možen. sta

