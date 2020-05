Med prepirom na avtocestnem počivališču v Dogošah segel po kladivu Lokalec.si Na avtocestnem počivališču v Dogošah, je prišlo do prepira med voznikoma tovornih vozil, so sporočili iz Policijske uprave Maribor (PU). Pri tem je voznik iz Srbije z roko udaril v obraz in ramo voznika iz Bosne in Hercegovine, ta pa je odšel do svojega tovornjaka ter se vrnil s kladivom in z njim večkrat udaril […]

