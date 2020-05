Take That dobijo filmski muzikal v maniri Mamma Mie RTV Slovenija V poplavi filmov, ki se vrtijo okrog antologijskih komadov - po Mamma Mii je bil tu še biografski podžanr z Bohemian Rhapsody in Rocketmanom - bodo na vrsto prišli tudi Take That, največja fantovska plesno-pevska senzacija zgodnjih devetdesetih.

