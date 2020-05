V Sloveniji so včeraj ob 720 testiranjih potrdili 5 novih okužb s koronavirusom. Zabeležili so tudi eno smrtno žrtev. Skupaj so doslej potrdili 1435 okužb in zabeležili 94 smrti oseb okuženih s koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 60 bolnikov, od teh jih je bilo 21 na intenzivnem zdravljenju. V domačo oskrbo so odpustili eno osebo. Skupno so doslej opravili 55.020 testiranj.