V Davči v celoti pogorela novogradnja, škode za okoli 60.000 evrov 24ur.com V Davči je pogorel stanovanjski objekt v izgradnji, na katerem so v petek izvajali dela. Požar, zaradi katerega ni bil poškodovan nihče, so pogasili gasilci, po prvih ocenah pa je nastalo za okoli 60.000 evrov škode. Kriminalisti so po do zdaj zbranih ugotovitvah izključili tujo krivdo, so sporočili s kranjske policijske uprave.

