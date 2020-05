V FJK so danes potrdili 18 novih okužb s koronavirusom (dve več kot včeraj) in zabeležili eno smrtno žrtev (štiri manj kot včeraj), in sicer na Tržaškem. Od začetka epidemije je tudi zaradi covida-19 umrlo 295 ljudi (158 v Trstu, 72 v Vidmu, 61 v Pordenonu in štiri v Gorici). Skupno so doslej zabeležili 3059 primerov okužbe: 1271 na Tržaškem (15 primerov več kot včeraj), 954 na Videmskem (en primer ...