Prihodnji dnevi bodo vremensko bolj umirjeni, a z možnostjo slane 24ur.com Večji del Slovenije so v soboto popoldne zajele krajevne plohe in nevihte, nekatere med njimi so spremljali močnejši nalivi s sodro in drobno točo. Pestro vremensko dogajanje je bilo posledica nestabilnosti ozračja, ki jo je povzročila velika temperaturna razlika med nižjimi in višjimi legami. V prihodnjih dneh bo ta razlika manjša, zato bo ozračje bolj stabilno, a bo za ta čas predvsem ob jutrih...

