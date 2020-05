Sinoči ob 22.25 so na Roški cesti v Dolenjskih Toplicah gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik, okolico in dimnik pregledali s termovizijsko kamero ter lastniku odsvetovali nadaljnje kurjenje. Aktivirane so bile tudi enote PGD Dobindol, Podturn in Soteska, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. preberite več » ...