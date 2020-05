Tragičen epilog zaporniškega upora zaradi hrane: 47 mrtvih SiOL.net V nasilnem uporu zapornikov v zaporu Los Llanos na zahodu Venezuele je po zadnjih podatkih umrlo 47 ljudi, še 75 pa je ranjenih. Zaporniki so zahtevali, da naj znova omogočijo obiske sorodnikov, ki so jim prinašali hrano, zdravila in druge potrebščine.

