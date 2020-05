Po skoraj treh mesecih našli pogrešanega, a je bilo prepozno SiOL.net S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so na območju Mežakle našli truplo Jeseničana Iva Matanovića, ki so ga prijatelji in svojci pogrešali že od 22. februarja.

