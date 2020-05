Zelena luč vlade za pripravo na postopno odpiranje vrtcev in šol z 18. majem Primorske novice Vlada je prižgala zeleno luč, da ministrstvo za šolstvo začne s pripravami na postopno odpiranje vrtcev in šol z 18. majem, je za oddajo 24ur na Pop TV sinoči dejala ministrica Simona Kustec. Tako bi 18. maja v vrtec odšli vsi otroci, v šolo pa učenci prve triade in zaključni letniki srednjih šol, teden kasneje še učenci devetih razredov.

