Tenis, kot ga še ni bilo: bilo je nadrealistično #video SiOL.net Pa se je le premaknilo na bolje. V Nemčiji je bil odigran prvi turnir, odkar je pandemija koronavirusa prekinila sezono in igralce pregnala v samoizolacijo. Dvoboji so potekali za tenis v nenavadnih okoliščinah, saj ni bilo gledalcev, manjkali pa so tudi linijski sodniki in pobiralci žogic. O nenavadni izkušnji v Höhr-Grenzhausnu je spregovoril Dustin Brown.

