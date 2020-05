V času samoizolacije zaradi razglasitve epidemije Covid-19, ko velja vladna uredba o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, prepoved gibanja ljudi izven občin svojega bivališča ter je sploh zapovedano in priporočeno, da vsi ostajamo doma in se vsaka družina oz. gospodinjstvo druži le med seboj, so se v veliki dilemi znašli mnogi ločeni starši - svojim otrokom zagot ...