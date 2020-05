Urška Poje ima dovolj biatlona: Izgubila sem željo po tekmovanju in borbi Sportal Slovenska biatlonka Urška Poje je danes prek družbenih omrežij sporočila, da ima vrhunskega športa dovolj. Tekmovalno puško in smuči je v kot postavila pri vsega 22 letih, a pravi, da je odločitev o končanju tekmovalne kariere v njej zorela že lep čas. "Oditi sem želela že nekaj časa, a vendar nisem zmogla narediti odločilnega koraka. Strah me je bilo tega, kaj bo," je zapisala od danes nekdanja biatlonka.

