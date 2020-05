To pa je hrust in pol: Islandec dvignil več kot pol tone #video Sportal Islandski mišičnjak in filmski igralec Hafthor Bjornsson, zaslovel je po vlogi v seriji Igra prestolov, je postavil nov svetovni rekord v mrtvem dvigu. Islandec je brez težav dvignil kar 501 kilogram in postavil nov mejnik.

