V NBA potrebnih vsaj 15.000 testov, trenerjev, starih nad 60 let, ne bo v dvorani? 24ur.com V košarkarski ligi NBA ocenjujejo, da bi bilo za morebitno nadaljevanje sezone 2019/2020 opraviti vsaj 15.000 testov na novi koronavirus. Eden od preventivnih predlogov na mizi lige naj bi bil tudi ta, da trenerji, starejši od 60 let, na tekmah zaprtega tipa ne bodo smeli biti prisotni v dvorani. To pa bi povsem spremenilo najprestižnejšo košarkarsko ligo na svetu.

Sorodno

















































Oglasi Omenjeni koronavirus

NBA Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Janez Janša

Luka Dončić

Janez Cigler Kralj

Matjaž Gantar