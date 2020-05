Heynckes brez dlake na jeziku: Vrednosti prestopov in plač so bile 'nemoralne' 24ur.com Upokojeni nemški nogometni strokovnjak Jupp Heynckes pripada generaciji, ki ni bila vajena tako visokih odškodninskih zneskov ob prestopih nogometašev pred tremi in več desetletji, ko je bil nogomet bolj kot ne igra za oči in dušo navijačev. Danes je stanje povsem drugačno, vrhunski šport je postal pravo gladiatorstvo, kjer so pravila igre začrtana v prid kapitalu, s čimer pa se nekdanji strateg ...

